Крім того, радіаційно небезпечних землях вирощували соняшник, який продали на внутрішньому ринку

На Житомирщині правоохоронці викрили селищного голову, який налагодив схему незаконного використання радіоактивно забруднених земель внаслідок аварії на ЧАЕС. Чоловік здавав в оренду забруднені землі фермерам, які продавали збіжжя на хлібокомбінати, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора 26 серпня.

За даними слідства, у 2021 році селищний голова у змові із землевпорядником та керівниками чотирьох фермерських підприємств здав їм в оренду 1790 га земель в зоні забруднення радіацією. Попри те, що повноваження розпоряджатися цими землями може виключно Кабмін, посадовець уклав договори про оренду з актами прийому-передачі.

«Надалі фермерські господарства використовували радіоактивно забруднені земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур, їх збирання та продажу, в тому числі на хлібокомбінати. Завдані збитки державі у 2021 році експерти оцінили у понад 4,9 млн грн», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Крім того, директор одного з підприємств разом із колишнім депутатом селищної ради та керівником іншої компанії виростили 364,77 тонни соняшнику вартістю понад 6,6 млн грн, які вивезли за межі зони відселення та реалізували на внутрішньому ринку.

Селищному голові та трьом головам підприємств повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28 ККУ (злочин за змовою), ч. 1 ст. 197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки), ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки). Також про підозри повідомили ексдепутату та директорам двох товариств, кваліфікація ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна), ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація майна), ч. 3 ст. 28 (злочин за змовою) та ч. 4 ст. 267-1 ККУ (порушення вимог радіаційної безпеки).

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів. Також правоохоронці вирішують питання щодо арешту майна зловмисників для компенсації державі.