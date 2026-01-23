Вогонь повністю знищив будинок

У Житомирській області у пожежі в приватному житловому будинку загинули 32-річна жінка та двоє її дітей віком чотири й п’ять років. Наймолодшу – дворічну дитину – госпіталізували до лікарні. Про це в п’ятницю, 23 січня, повідомила пресслужба ДСНС.

Трагедія сталася вночі у селі Козіївка Коростишівської громади Житомирського району. Вогонь охопив оселю площею 85 м2 і повністю знищив її.

Рятувальники ліквідували пожежу. Усі обставини та причини події, з’ясовує офіцер-рятувальник громади.

Раніше ZAXID.NET писав, що під час пожежі у селі Криворівня на Прикарпатті загинули 51-річна мати та її 27-річний син. Пожежу гасили майже сім годин.