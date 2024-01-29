Імовірно, загоряння відбулося від груби, яка стояла поруч із ліжком

На Житомирщині у житловому будинку сталася пожежа, внаслідок якої є загиблі. У вогні загинуло двоє малолітніх дівчат, повідомили у прес-службі ДСНС України у неділю, 28 січня.

Загоряння сталося 28 січня у селі Грабняк Житомирського району у приватному житловому будинку. Рятувальники припускають, що загорілися речі та дитяче ліжко, які стояли біля груби.

«За попередньою інформацією, цього дня батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів, вдома залишилися двоє менших діток. Коли ж повернулися і відкрили двері веранди, то побачили у будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили дітей без свідомості. Їх винесли на вулицю і спробували привести до тями, але не вдалося», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Наразі встановлюється причина пожежі та інші обставини події. У прес-службі ДСНС закликали батьків не залишати дітей без нагляду.

Нагадаємо, 28 січня у Львові загорівся геріатричний пансіонат, розташований на вул. Медової Печери. Внаслідок пожежі загинув один пенсіонер, ще 130 евакуювали рятувальники.