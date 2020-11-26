Глава ОАСК Павло Вовк заявив, що НАБУ демонструє зневагу до закону і до здорового глузду

Національне антикорупційне бюро звернулося до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової з проектом клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, які грубо ухиляються від виконання своїх процесуальних обов’язків.

Як зазначається у повідомленні на сайті НАБУ, до таких дій слідство змушене вдатися, зважаючи на відсутність інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки.

Глава ОАСК Павло Вовк і низка суддів підозрюються у спробі захоплення державної влади, участі в злочинній організації та зловживанні впливом. Ні Вовк, ні його заступник і двоє суддів не з'являлися в органи досудового слідства, через що НАБУ подало клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді застави. Але підозрювані жодного разу не з'явилися і на засідання щодо обрання запобіжних заходів, при цьому поважних причини для цього нема.

«Детективи понад 20 разів прибували до ОАСК та за місцем реєстрації голови суду для вручення відповідних повісток за дорученням слідчого судді. Однак голова ОАСК жодного разу за місцем роботи та реєстрації не перебував, про своє теперішнє місцезнаходження орган досудового розслідування та слідчого суддю не повідомив. 3 листопада його вже вдруге оголошено у розшук», - додали в НАБУ.

Наголошується, що такими ж діями демонструють свою зневагу до Закону та вказують на небажання захищатися у судовому змагальному процесі й двоє інших суддів ОАСК.

«При цьому підозрювані ініціювали кримінальне та дисциплінарне переслідування слідчого судді ВАКС, який у вересні цього року продовжив строк досудового розслідування у провадженні стосовно їхніх неправомірних дій», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Своєю чергою суддя Вовк назвав повідомлення НАБУ «черговою маніпуляцією і безсовісною брехнею», а саме Бюро – «фейковими борцями з корупцією». За його словами, «саме НАБУ демонструє в цій справі зневагу до закону і до здорового глузду, що вже неодноразово було зафіксовано і рішеннями судів, і рішенням ВРП».

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що судді ОАСК не зобов'язані і не будуть ходити на слідчі заходи НАБУ, тому що вони «поважають закон».

За його словами, якщо клопотання НАБУ будуть підписані генпрокурором, то він разом зі своїми колегами зможе довести Вищій раді правосуддя «всю некомпетентність і упередженість НАБУ і самого генпрокурора» щодо них.

Він також заявив, що доб'ється того, що винні «у всьому цьому юридичному і правовому нігілізмі понесуть не фейкову, а реальну відповідальність за свої дії».

Нагадаємо, що 3 листопада НАБУ вдруге за рік оголосило в розшук голову ОАСК Павла Вовка. Павлові Вовку 22 жовтня мали обрати запобіжний захід, але на засідання суду він двічі не прийшов.

За версією слідства, Вовк організував і створив злочинну організацію. Як вважають детективи НАБУ, ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також політичних еліт та бізнес-кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК нібито використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їхнім розглядом та з наперед визначеним результатом.

Крім того, зазначена організація намагалася захопити владу в Україні, отримавши контроль над Вищою радою правосуддя (ВРП) і Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС). Для цього вони нібито ухвалювали рішення в інтересах деяких чиновників, а ті, своєю чергою, призначали до ВРП та ВККС підконтрольних ОАСК осіб.