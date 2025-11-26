Організаторів злочинної групи вже затримали

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну групу, що привласнила понад 140 млн грн бюджетних коштів, призначених для забезпечення теплом і водою прифронтових міст Донецької області. Злочинну групу очолив керівник Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА. Про це повідомило НАБУ в середу, 26 листопада.

За даними слідства, схема діяла у Селидовому, Українську та Святогірську.

Перший епізод трапився навесні 2023 року. Фігуранти уклали контракт на понад 200 млн грн на постачання та підключення сімох модульних котелень у Селидовому й Українську з фірмою, якою фактично керував однокласник посадовця. І хоча самі котельні поставили, під’єднали з них лише дві, однак й ті не працювали через брак. Слідчі також виявили штучне завищення вартості устаткування та робіт.

Інший епізод реалізували у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення. За договорами гроші перераховували за невиконані роботи або виконані без дозволів, проєктів і з грубими порушеннями норм. Учасники групи підроблювали акти виконаних робіт, безпідставно продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, аби ті прийняли об’єкти на баланс.

Через корупційні схеми посадовців мешканці трьох прифронтових міст узимку залишилися без опалення та питної води, а держава втратила понад 140 млн грн, які учасники схеми привласнили й витратили на власні потреби.

Правоохоронці оголосили підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України п’ятьом учасникам оборудки. Організаторів злочинної групи, колишнього керівника департаменту та його однокласника затримали.