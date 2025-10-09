НАБУ заявило про викриття прокурора ОГП на підбурюванні до корупції

Національне антикорупційне бюро заявило про викриття прокурора Офісу генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні підозрюваного до надання хабаря. Про це у четвер, 9 жовтня, повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідчих, у період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати та прокурор Офісу генпрокурора пропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ підкупити прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суддів ВАКС, щоб закрити справу. Як повідомляє НАБУ, прокурор ОГП та адвокат зобов’язалися особисто передати хабар.

«Сума неправомірної вигоди, до надання якої підбурювали підозрюваного, за час їхньої злочинної діяльності зросла з початкових 2 млн до 3,5 млн доларів. Співучасники розробили детальний план, який передбачав передачу неправомірної вигоди частинами. На момент викриття детективами НАБУ прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного 200 тис. доларів», – йдеться у повідомленні.

Наразі НАБУ встановлює всіх можливих учасників схеми. Попередньо справу кваліфікували як підбурювання до надання хабаря.

Своєю чергою Офіс генпрокурора повідомив про обшуки у двох своїх прокурорів. Там заявили, що обшуки необґрунтовані, але наголосили що один з прокурорів входить у групу, яка кримінальні провадження, в межах яких досліджується можлива протиправна діяльність детективів НАБУ. Йдеться, зокрема, про керівника одного із міжрегіональних управлінь НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві Росії. Офіс генпрокурора заявив про конфлікт інтересів.

«За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності. У цьому контексті вбачається ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів з боку детективів НАБУ та прокурорів САП. Це залишає серйозні запитання щодо справжніх мотивів розслідування і неупередженості його учасників. Офіс Генерального прокурора підкреслює свою відданість принципам прозорості, законності та правової визначеності», – йдеться у повідомленні.

Також в ОГП заявили, що очікують від НАБУ та САП офіційне надання матеріалів кримінального провадження, щоб провести внутрішнє розслідування.

«У разі підтвердження обґрунтованих підозр та наявності належної доказової бази, будуть вжиті всі передбачені законом заходи», – наголосили в ОГП.

Нагадаємо, 29 липня Офіс генерального прокурора на запит «Слідство.Інфо» повідомив, що станом на кінець липня оголосили підозри п’ятьом співробітникам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Троє детективів отримали підозру за участь у ДТП, ще двоє – за державну зраду.