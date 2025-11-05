Підозру отримала посадовиця філії «Енергоатому»

НАБУ та САП викрили високопосадовицю однієї з філій «Енергоатому» на систематичному хабарництві. Жінку затримали та повідомили їй про підозру, повідомили у пресслужбі НАБУ у середу, 5 листопада.

За даними слідства, заступниця генерального директора філії «Атоменергомаш» АТ «НАЕК Енергоатом» неодноразово вимагала та отримувала хабарі від представника однієї з компаній-підрядників. Імені підозрюваної правоохоронці не назвали, проте згідно з даними YouControl, її керівником є Костянтин Кобзар.

«За даними слідства, посадовиця прохала від представника приватного товариства щомісячні “відсотки” за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань. Сума “винагороди” становила від 10% до 15% від вартості робіт», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Правоохоронці встановили, що протягом червня-листопада 2025 року посадовиця отримала хабарів на 1,67 млн грн. Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, склав понад 6,6 млн грн.

Топслужбовицю затримали та повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Їй загрожує від 8 до 12 років тюрми із позбавленням права обіймати певні посади.