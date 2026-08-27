Військових затримали

НАБУ і САП у четвер, 27 серпня, повідомили про викриття двох військовослужбовців, яких підозрюють у вимаганні та одержанні хабаря від представників приватного підприємства. За гроші вони обіцяли забезпечити безперешкодне прийняття засобів радіоелектронної боротьби для однієї з військових частин ЗСУ.

За даними слідства, у жовтні 2025 року громадська організація уклала з приватним товариством договір на закупівлю засобів РЕБ на загальну суму понад 22,4 млн грн.

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Один із військових, який був пов'язаний із процедурою прийняття обладнання, спочатку вимагав від представників компанії 10% від вартості контракту – 2,24 млн грн. За цю суму він обіцяв не створювати перешкод під час прийняття обладнання військовою частиною.

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Згодом вимоги зросли. Військовослужбовець підвищив розмір неправомірної вигоди до 20% від суми договору – 4,48 млн грн. За версією правоохоронців, інший військовослужбовець допомагав реалізовувати схему та отримав першу частину коштів – 20 тис. доларів.

Після цього фігуранти почали вимагати ще 80 тис. доларів, що становило другу частину обумовленої неправомірної вигоди.

Обох військових затримали, їм повідомили про підозру.

Правоохоронці наголошують, що викриття таких схем має безпосереднє значення для обороноздатності держави, оскільки кошти, які вимагали як «відкат», могли бути використані на виробництво, кількість і якість продукції для Сил оборони України.

Нагадаємо, 12 серпня ДБР затримало начальника одного з підрозділів поліції охорони Дніпропетровщини, якого підозрюють у систематичному вимаганні грошей від підлеглих. За даними слідства, близько року він змушував приблизно 100 працівників щомісяця віддавати від 3 до 8 тис. грн із зарплат і премій, а загальна сума таких виплат перевищувала 300 тис. грн на місяць.