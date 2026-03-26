Петро Фурман займає керівні посади у правоохоронних органах з 2015 року

Начальник відділення поліції №3 Хмельницького райуправління ГУНП Петро Фурман оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. У ній посадовець вказав 19 земельних ділянок, шість будинків і два автомобілі, придбані за 19 тис. грн і 45 тис. грн.

Як вказано у декларації, яку оприлюднили на сайті НАЗК, у 2025 році Петро Фурман заробив у райуправлінні поліції 643 тис. грн – це орієнтовно 53 тис. грн щомісяця. Ще 76 тис. грн він заробив, здаючи майно в оренду агропідприємствам, понад 1 млн грн отримав від ТОВ «Хмельницькенергозбут», а 27 734 грн – від монетизації пільг учасника АТО. До інших його доходів входять путівки на відпочинок, кешбеки, виплати за зимовою «Єпідтримкою» та благодійні внески на суму понад 13,6 тис. грн.

Дружина посадовця Ліна Фурман задекларувала 196 975 грн зарплати, 39 тис. грн пенсії та 705 тис. грн гонорару від ТОВ «Хмельницькенергозбут». Вона також отримала 2 070 грн кешбеку та виплат за зимовою «Єпідтримкою».

Готівкою подружжя зберігає 1,6 млн грн, 23 500 доларів та 12 500 євро.

Петро та Ліна Фурман мають 19 земельних ділянок площею від 24 м² до 21 531 м², більшість з яких в їхній власності з 2018 року. Також подружжя володіє шістьма будинками у Чемерівцях:

житловий будинок 114 м²;

житловий будинок 103,7 м²;

житловий будинок 30 м² (незавершене будівництво);

житловий будинок 30 м² (незавершене будівництво);

житловий будинок 146,7 м² (незавершене будівництво);

житловий будинок 30 м² (незавершене будівництво).

Начальник поліції задекларував два автомобілі: Škoda Octavia (2004 р.в.), придбану у 2021 році за 19 тис. грн (актуальна ринкова вартість становить близько 200 тис. грн), та Mitsubishi i-MiEV (2012 р.в.), куплену у 2024 році за 45 тис. грн (нині ринкова вартість – орієнтовно 180 тис. грн).

Додамо, що за інформацією «Опендатабот», Петро Фурман займає керівні посади у правоохоронних органах з 2015 року.