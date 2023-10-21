Навколо Києва побудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння, розповів начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

В інтерв’ю ТСН Попко сказав, що ця система складається із мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів різної дальності.

За його словами, на озброєні мобільних груп стоять:

зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) «Оса» та Avenger;

переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Piorun, «Ігла», «Стріла», Stinger, Martlet, RBS -70;

зенітні самохідні установки Gepard, «Шилка», ЗУ-23 тощо.

Також до захисту Києва від повітряних атак залучено зенітно-ракетні комплекси С-300, «Бук», С-125, NASAMS, IRIS-T, Crotale, Patriot.

«Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота з удосконалення їхнього технічного оснащення», – сказав Попко.

Нагадаємо, 10 жовтня Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot та IRIS-T. Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Україна також бере системи ППО в оренду.