Посадовцю може загрожувати до трьох років позбавлення волі

Правоохоронці затримали начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП, який разом з іншими військовослужбовцями застосував силу до 60-річного чоловіка під час спроби мобілізації. Потерпілому зламали руку, також проти нього застосували перцевий балончик. Про це у п’ятницю, 27 березня, повідомила пресслужба ДБР.

Інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району. За даними слідства, троє працівників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який рибалив, і почали застосовувати до нього фізичну силу.

«Попри те, що чоловік не підлягає призову за віком, вони заламали йому руку за спину та зламали кістку зі зміщенням. Після цього один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив чоловікові в обличчя перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей», – повідомили правоохоронці.

Також військовослужбовці пошкодили колеса автомобіля потерпілого, щоб він не зміг поїхати. Через побиття потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, які спричинили тривалий розлад здоров’я.

Правоохоронці повідомили начальнику групи про підозру за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості). Суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт. Підозрюваному загрожують виправні роботи, обмеження або позбавлення волі до трьох років.

Досудове розслідування триває. Слідчі також готують підозри іншим учасникам інциденту.

Оновлено. Волинський обласний ТЦК оприлюднив офіційний коментар, в якому заперечив частину звинувачень ДБР. Зокрема, за версією терцентру комплектування, пенсіонер відмовився предʼявити документи, агресивно поводився і нібито вдарив в обличчя одного з військових.

«З метою припинення протиправних дій до нього було застосовано слізогінний газ. Електрошокер не застосовувався. Після цього громадянин зачинився у власному автомобілі та відмовився надавати документи і будь-які пояснення», – йдеться у повідомленні ТЦК.

Також у відомстві додали, що внаслідок конфлікту пенсіонер має накол кістки одного з пальців руки, а побиття чи жорстокого поводження з ним не було.