На Волині сержанта одного з військових вишів підозрюють у побитті курсанта, погрозах свідкам та дезертирстві. Його оголосили в розшук. Про це у понеділок, 2 березня, повідомили пресслужби Офісу генпрокурора та ДБР.

За даними слідства, у вересні 2025 року 28-річний командир навчальної групи протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба під час заняття побив курсанта – йому не сподобалася відповідь хлопця на запитання з таблиці множення.

«Сержант раптово схопив юнака за шию і кілька разів ударив кулаком по тулубу, голові та животу. Потім вивів його в коридор і продовжив побиття: повалив на підлогу та бив коліном по голові. Загалом курсант отримав близько 15 ударів. Після повернення в аудиторію сержант ще й принижував його словесно, намагаючись залякати групу та продемонструвати владу», – повідомляють правоохоронці.

Експертиза підтвердила, що травми курсант отримав саме через побиття. Після початку допитів свідків підозрюваний почав їм погрожувати та намагався змусити відмовитися від показів. Згодом він самовільно залишив місце служби.

16 лютого 2026 року йому повідомили про підозру за трьома статтями: перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України), перешкоджання свідкам (ст. 386 ККУ) та дезертирство (ч. 4 ст. 408 ККУ). Прокуратура подала клопотання до суду про взяття підозрюваного під варту та дозвіл на затримання.

Сержант перебуває у державному розшуку. Правоохоронці також перевіряють його причетність до інших подібних інцидентів.