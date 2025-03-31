Браконьєр напав на подружжя неподалік села Зеленолужне Луцького району

Поліцейські затримали браконьєра, який на Горохівщині із вогнепальної зброї поранив місцевого єгеря та вбив його дружину. Зловмисником виявився 43-річний лучанин. Про це повідомила 31 березня пресслужба поліції області.

За даними слідства, інцидент стався ввечері 29 березня, коли подружжя їхало лісом додому неподалік села Зеленолужне Луцького району. Єгер побачив підозрілого чоловіка на мотоциклі зі зброєю та вирішив слідкувати за ним.

«Невідомий зі зброєю не впорався з керуванням і впав на дорогу. Єгер зупинився, вийшов з автомобіля, після чого отримав вогнепальне поранення. На допомогу з машини вибігла його дружина. Нападник відкрив вогонь і в її бік», – повідомили у пресслужбі філії «Лісів України».

Від отриманих поранень жінка померла дорогою до лікарні. Стан єгеря стабілізували лікарі.

У понеділок, 31 березня, поліцейські повідомили, що затримали підозрюваного. Ним виявився 43-річний мешканець Луцька. Чоловіку оголосили підозру за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.