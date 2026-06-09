Андрій Мотовиловець уклав договір оренди помешкання терміном на сім років

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець майже рік орендує елітну квартиру в Києві за ціною, суттєво нижчою за ринкову. Компанія, яка уклала угоду про винаймання житла з нардепом, належить б’юті-майстрині з Броварів. Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Журналісти з’ясували, що 180-метрову квартиру на Золотих воротах в історичному центрі Києва за близько 14 млн грн купило створене в березні 2025 року ТОВ «ХАЙБІЛД-ІН». Договір про купівлю помешкання уклали за місяць після реєстрації компанії.

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«Актив був першим і залишився єдиним у власності “ХАЙБІЛД-ІН”. Невдовзі після купівлі житла його почав винаймати Мотовиловець, який уклав договір оренди на сім років», – ідеться в матеріалі.

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Власницею і директоркою компанії вказана Людмила Кубанських. У своїх соцмережах жінка пропонує послуги з нарощення вій у Броварах біля Києва. Під час візиту до кабінету Кубанських під виглядом клієнтів журналісти з’ясували, що майстриня не знає, чим займається оформлена на неї фірма.

Спершу Людмила Кубанських заявила, що «ХАЙБІЛД-ІН» спеціалізується на металочерепиці, однак пояснити деталей роботи компанії не змогла. Чоловік Людмили повідомив, що дружина фактично не веде бізнес самостійно, а лише підписує документи за дорученням. Також він визнав, що його дружина є директоркою «ХАЙБІЛД-ІН» лише на папері.

Будинок, у якому орендує житло Андрій Мотовиловець (Фото Bihus.Info)

За даними Bihus.Info, попереднім власником квартири було ТОВ «БІЗНЕС БІЛДІНГ КОМПАНІ», яке займається інвестуванням в київські новобудови. Більшість об’єктів компанії розташовані в житлових комплексах, пов’язаних зі скандальним нардепом від нині забороненої «ОПЗЖ» Вадимом Столаром. Зокрема, ідеться про квартири в ЖК Manhattan City, Poetica та «Французький квартал-2».

Під час спілкування з журналістами представники «ХАЙБІЛД-ІН» та «БІЗНЕС БІЛДІНГ КОМПАНІ» заборонили згадувати їхні компанії у сюжеті. Сам Андрій Мотовиловець заявив, що фіктивність чи не фіктивність суб’єкта господарювання є фактом, який не може стверджуватися лише за наявності інформації щодо професії людини.

Він також наголосив, що не знайомий із власниками згаданих компаній, не має і ніколи не мав із ними бізнесових відносин, не брав участі у придбанні, продажу чи будь-яких інших операціях щодо цієї нерухомості.

У відповіді Bihus.Info Мотовиловець відмовився назвати суму оренди, яку він платить за квартиру. Водночас за даними журналістів, на момент початку оренди вартість становила близько 1 тис. доларів на місяць, що орієнтовно втричі нижче за ринкову ціну аналогічного житла в цьому районі Києва.