Президент США Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден наказав розсекретити частину доповідей Національної розвідки США щодо імовірного повномасштабного вторгнення російської армії в Україну через скептицизм союзників. Про це повідомляє CNN з посиланням на директорку Національної розвідки Евріл Гейнс.

«Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до своїх співрозмовників, виявилося, що з цього приводу було чимало скептицизму», – заявила Гейнс.

Вона зазначила, що Байден вирішив розсекретити дані розвідки та активно ділився ними з іншими країнами.

«Президент повернувся до нас і сказав: Вам потрібно вийти і розповісти якнайбільше, і переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову контактувати і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися по суті, можливості російського вторгнення», – розповіла Гейнс.

Нагадаємо, що 24 лютого російська армія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Про таку загрозу низка західних ЗМІ та політиків почали говорити ще восени 2021 року.

17 лютого Джо Байден оголосив, що загроза російського вторгнення в Україну «дуже висока» і є ознаки того, що війська Російської Федерації готові напасти в найближчі кілька днів.