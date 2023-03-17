Михайло Забродський був командувачем Десантно-штурмових військ у 2015-2019 роках]

Народний депутат від «Європейської солідарності» генерал Михайло Забродський вирішив достроково припинити свої депутатські повноваження. Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин.

За його словами, Забродський вже давно допомагає Генштабу й особисто головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Тому він вирішив «сконцентруватися на цій ділянці». Сам Забродський наразі не коментував свою заяву про складання мандату.

Михайло Забродський – генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат 9-го скликання. Екс-командувач Десантно-штурмових військ [2015-2019], перший заступник керівника Антитерористичного центру при СБУ і керівник Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, Герой України.

Забродського обрали депутатом до Верховної Ради у 2019 році. Він був четвертим номером у списку «Європейської солідарності» і став першим заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Забродський був командувачем Десантно-штурмових військ у 2015-2019 роках.

У червні минулого року руху ЧЕСНО повідомили, що відносно нардепа є лист Залужного про його перебування у розпорядженні міністра оборони з 24 лютого 2022 року.