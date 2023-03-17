Нардеп Михайло Забродський склав мандат, щоб допомагати Генштабу ЗСУ
Екс-командувач ДШВ Михайло Забродський співпрацює з Міноборони від початку війни
Народний депутат від «Європейської солідарності» генерал Михайло Забродський вирішив достроково припинити свої депутатські повноваження. Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин.
За його словами, Забродський вже давно допомагає Генштабу й особисто головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Тому він вирішив «сконцентруватися на цій ділянці». Сам Забродський наразі не коментував свою заяву про складання мандату.
Михайло Забродський – генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат 9-го скликання. Екс-командувач Десантно-штурмових військ [2015-2019], перший заступник керівника Антитерористичного центру при СБУ і керівник Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, Герой України.
Забродського обрали депутатом до Верховної Ради у 2019 році. Він був четвертим номером у списку «Європейської солідарності» і став першим заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Забродський був командувачем Десантно-штурмових військ у 2015-2019 роках.
У червні минулого року руху ЧЕСНО повідомили, що відносно нардепа є лист Залужного про його перебування у розпорядженні міністра оборони з 24 лютого 2022 року.