Нардеп Олександр Вілкул став фігурантом справи про присвоєння 200 млн грн держбанку

Окрім Вілкула, у розкраданні коштів підозрюють нардепа від БПП Андрія Павелка

СуспільствоЮрій Братюк, 7 січня5700

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Нардепа від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула підозрюють у причетності до справи голови Бюджетного комітету ВР Андрія Павелко, якого підозрюють у корупційній схемі з привласнення понад 200 мільйонів гривень держбанку «Родовід Банк».

Про це 7 січня повідомляють «Наші гроші». Журналісти, зокрема, зазначили, що Олександр Вілкул та наближені до нього люди мали свою частку у корупційній схемі, суть якої полягала у відмиванні державних коштів через купівлю фірмою «Індастріал білдінг Компані» (далі – ІБК – ред.) побудованого Павелком в 2010 році елітного нічного клубу Дніпра «Опера». Кошти були взяті в кредит у «Родовід Банку» - з подальшим проголошенням банкрутства фірми ІБК і, отже, оголошеною неможливістю погашення кредиту.

Журналісти наголошують, що огранізатором торгів з продажу клубу став Віталій Левченко - людина з оточення Вілкула. Двічі торги з початковою вартістю 346,58 млн грн були скасовані через відсутність учасників. Однак 26 серпня 2016 року відбувся фінальний аукціон. Початкова вартість з 221,81 млн грн знижувалася, доки фірма, яка що належить наближеним до нардепа Олександра Вілкула, не придбала клуб лише за 24,34 млн грн.

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