Нардепа п'яти скликань Дмитра Святаша оголосили в розшук

Дмитра Святаша також підозрюють у розкраданні понад 1,1 млрд грн з «Укрсиббанку»

Колишнього народного депутата Верховної Ради Дмитра Святаша 8 листопада оголосили у розшук. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Як ідеться в повідомленні, його звинувачують у недостовірному декларуванні, розслідування веде Національне антикорупційне бюро.

Додамо, що у жовтні прокуратура Києва оголосила Дмитру Святашу про підозру у справі про розкрадання понад 1,1 млрд грн з «Укрсиббанку» у 2008-2018 роках. За версією слідства, він організував схему, яка дозволила шахрайським шляхом отримати кредити «Укрсиббанку» на загальну суму 1,1 млрд грн та завдати банку збитки.

Дмитро Святаш був народним депутатом України 4-8 скликань від 2002 до 2019 року. У 2004 році був довіреною особою кандидата в Президенти України Віктора Януковича. З 2005 по 2014 – член «Партії регіонів», з 2014 – член партії «Відродження». На дострокових виборах у парламент балотувався від партії «Опозиційна платформа – За життя» на окрузі № 170 у Харкові, але програв кандидату від «Слуги народу» вченому Андрію Одарченку.

У січні 2014 року Дмитро Святаш на своїй сторінці в Facebook дозволив собі нацистські та українофобські випади щодо жителів Західної України та діаспори і натякнув на швидкий і бажаний для нього поділ України.

2018 року Печерський районний суд заборонив депутатові виїжджати з України, оскільки парламентар заборгував банкам 500 тис. доларів та 500 тис. євро і позики не повертав.