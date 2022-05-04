72 години після обробки парк краще не відвідувати

З 10 травня у львівських парках розпочнуть акарицидну обробку від кліщів. Мешканців просять не відвідувати зелені зони впродовж 72 годин після обробки.

«Парки та зелені зони оброблятимуть препаратом «Ципертрин», що має спрямовану дію винятково на паразитів і не є шкідливим для людей та тварин. Однак рекомендуємо утриматись від відвідування парків, зокрема, від вигулу собак», – пояснили в управлінні екології та природних ресурсів ЛМР.

Графік обробки парків, лісопарків та зелених зон від кліщів:

10 травня

«Кортумова гора»;

«700-річчя Львова»;

«Замарстинівський»;

імені Івана Франка;

«Під Голоском»;

«Високий замок»;

Регіональний ландшафтний парк «Знесіння»;

парк між вул. Миколайчука, Гетьмана Мазепи, Пилипа Орлика.

11 травня

імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;

«Снопківський»;

«Залізна Вода»;

«Архангела Михаїла» (на вул. Стрийській);

Стрийський парк.

12 травня

зелена зона «Майорівка»;

лісопарк «Погулянка»;

«Личаківський» (в т. ч. Пагорб слави);

«Левандівський»;

«Левандівське озеро»;

лісопарк «Білогорща»;

на вул. Роксоляни;

«Кольонія».

13 травня