НАТО розпочинає масштабні навчання біля кордонів РФ

У понеділок, 4 березня, НАТО розпочало навчання Nordic Response-2024 із захисту своєї нещодавно розширеної території. Про це повідомляє АР.

Навчання пройдуть у північних регіонах Альянсу − Швеції, Фінляндії і Норвегії (дві останні мають спільний кордон з Росією). У них візьмуть участь понад 4 тис. фінських солдатів, що є найбільшою участю країни-новачка в закордонних навчаннях за всю історію НАТО. Видання зазначає, що протягом багатьох років навчання НАТО, що проводяться двічі на рік в арктичних районах на півночі Норвегії, мали назву Cold Response.

Навчання триватимуть до 15 березня за участі Бельгії, Великої Британії, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції і Сполучених Штатів. Загалом у навчаннях візьмуть участь понад 20 тис. солдатів.

Повідомляється, що приблизно половина військ, які беруть участь у навчаннях, тренуватиметься на суші, решта тренуватиметься на морі. Зокрема, будуть залучені понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден, а в повітрі за участю понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки і гелікоптерів.

За словами норвезьких військових, спільні навчання будуть зосереджені на обороні і захисті Скандинавського регіону.