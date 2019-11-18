Нацбанк дозволить українцям отримувати готівку з карток у касах магазинів

Національний банк України розробив постанову, якою надасть можливість власникам платіжних карток отримувати з них готівку у касах магазинів та закладів харчування у разі потреби. Відповідна постанова НБУ перебуває на етапі обговорення, йдеться у повідомленні прес-служби.

«Таке рішення сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом», — повідомляють у Нацбанку.

Усі охочі можуть висловити пропозиції до проекту постанови Нацбанку до 15 грудня, після чого НБУ цю постанову затвердить та дозволить проводити подібні операції. Разом з тим Нацбанк спростить облік операцій з видачі готівки з карток українців у касах закладів.

Також у Нацбанку врегулюють питання операцій з переказу готівки нефінансовими компаніями, які мають ліцензію НБУ на здійснення грошових переказів.