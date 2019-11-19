Нацполіція купить куртки на 16 млн грн у фігуранта свого ж розслідування

Національна поліція закупить понад 6500 зимових штормових курток на понад 16 млн грн у компанії «Праймформ», яка сама фігурує в поліцейських розслідуваннях. Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Як повідомляється, фірма «Праймформ» згадується у розслідуванні щодо шахрайства під час закупівлі шкарпеток для потреб армії. Про це свідчить інформація з ухвал Солом’янського суду Києва. Мова йде про шахрайство, вчинене у великих розмірах.

За версією офіційного слідства, посадовці Міноборони сприяли тому, аби комерційні структури, серед яких є компанія «Праймформ», постачали одяг за завищеними цінами. Держава витратила майже 13,5 млн грн на закупівлю 1,4 мільйона пар шкарпеток військовим. Тоді як їхня реальна вартість, на думку правоохоронців, була вдвічі меншою.

Продукцію фігурантів розслідування, зокрема, й фірми «Праймформ», арештували кілька років тому. Утім, вироків наразі у цій справі немає.

Окрім цього, «Праймформ» фігурує й у провадженні, яке веде Державне бюро розслідувань. Ідеться про зловживання посадовців Міноборони, що спричинило тяжкі наслідки для держави. Про це журналісти довідалися з рішень Бориспільського суду Київської області.

На думку слідства, службовці оборонного відомства допомогли низці приватних фірм отримати перемогу на тендері, щоб постачати товари за завищеною вартістю. За версією ДБР, через це держава переплатила компаніям чотири мільйони гривень. У переліку тих, хто фігурує у провадженні, є «Праймформ». У цьому році компанія отримала від Міноборони замовлення на постачання шкарпеток на більш як 11 мільйонів гривень.