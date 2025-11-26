Пошкоджена внаслідок вибуху багатоповерхівка на вулиці Тернопільській у Хмельницькому

Після вибуху в будинку на вулиці Тернопільській у Хмельницькому частину квартир визнали аварійними. Відновлювальні роботи планують розпочати навесні після виготовлення проєкту та проведення тендеру. Про це повідомило 26 листопада «Суспільне».

За інформацією заступника міського голови Хмельницького Василя Новачка, одразу після вибуху комунальники почали розбирати пошкоджені конструкції, а над менш зруйнованими квартирами встановили тимчасові накриття.

«За попереднім експертним звітом, частину квартир визнали аварійними, а інші можна буде відновити після проведення ремонтних робіт. Зокрема, йдеться про шість трикімнатних квартир у пошкодженому під’їзді», – зазначив Василь Новачок.

Після ознайомлення з експертним висновком міська влада розпочне роботу з проєктною організацією щодо виготовлення проєкту відбудови.

«Плануємо отримати проєкт з позитивним висновком експертизи до початку весни, після чого оголосимо тендер і визначимо підрядника для будівельних робіт», – додав заступник міського голови.

Фінансування робіт заплановане на цей і наступний рік. Пошкоджені конструкції, що не придатні для подальшої експлуатації, доведеться розібрати. Частину квартир, які нині виглядають відносно цілими, також демонтують навесні.

Нагадаємо, 28 жовтня у Хмельницькому на вулиці Тернопільській, 34/2 стався вибух у багатоквартирному будинку, ймовірно, через побутовий газ. У результаті було зруйновано дев’ять квартир та пошкоджено ще 15. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох людей – 52-річної жінки та 42-річного чоловіка. Зруйнований під’їзд вирішили законсервувати і накрити захисним саркофагом.