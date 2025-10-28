Попередньо у багатоповерхівці на Тернопільській, 34/2 вибухнув побутовий газ

У вівторок, 28 жовтня, у багатоквартирному будинку на вулиці Тернопільській в Хмельницькому стався вибух. Зруйновані кілька поверхів, на місці події працюють усі екстрені служби. Про це повідомила пресслужба поліції області.

За попередньою інформацією рятувальників, стався вибух побутового газу. На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група, патрульні, кінологи та три бригади «швидкої».

«Попередньо у багатоповерхівці на Тернопільській, 34/2 вибухнув побутовий газ. Частина будинку зруйнована, частина серйозно пошкоджена. Поки інформації про жертв не маємо, але під завалами можуть бути люди», – повідомила Хмельницька міська рада.

Рятувальники розпочали розбір завалів. Наразі працівники міськради визначають потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку.

Власники квартир, які постраждали від вибуху, можуть звертатися за номерами телефонів: 1580 або 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80.

Новина доповнюється…