На місці зруйнованої багатоповерхівки працюють комунальники

Комунальні служби Хмельницького ліквідовують наслідки вибуху в багатоповерхівці на вулиці Тернопільській, 34/2. Зруйнований під’їзд законсервують, а над третім поверхом збудують захисний саркофаг. Наразі комісія вже обстежила всі квартири, які зазнали пошкоджень, склала акти та зафіксувала збитки.

Як повідомила 31 жовтня пресслужба Хмельницької міської ради, нині на місці події працюють комунальники, які затягують плівкою вибиті вікна, ремонтують дах і встановлюють огорожу навколо пошкодженої частини будинку.

Директор департаменту інфраструктури Василь Новачок розповів ТРК «Місто», що першочергово комунальники допомагають людям, які не можуть самостійно зачинити двері чи вікна у своїх квартирах. Із понеділка, 3 листопада, планують зводити захисні конструкції, які законсервують теперішній стан об’єкта.

За його словами, над зруйнованими квартирами третього поверху необхідно звести саркофаг, щоб дощ і сніг не потрапляли в нижчі квартири. Матеріали для цього виділять з резервного фонду. До Хмельницького прибуде будівельний експерт із Рівного, який має надати висновок щодо того, чи підлягає будівля відновленню.

У зруйнованому під’їзді було 18 квартир, нині він непридатний для проживання. Водночас шість сімей, ймовірно, зможуть повернутися до своїх осель узимку.

Заступник міського голови Михайло Кривак повідомив, що наразі тимчасового відселення потребують три сім’ї з 12 людей, однак по допомогу наразі звернулися лише двоє. Це люди похилого віку, яких поселили у кризовому центрі, забезпечили харчуванням та ліками.

Нагадаємо, 28 жовтня у Хмельницькому на вулиці Тернопільській, 34/2 стався вибух у багатоквартирному будинку, ймовірно, через побутовий газ. Унаслідок вибуху зруйновано дев’ять квартир та пошкоджено ще 15. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох людей – жінки 1973 року народження та чоловіка 1983 року народження.