Точна кількість поляків у складі ЗСУ невідома

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про звільнення від кримінальної відповідальності для польських добровольців, які воювали або продовжують воювати у складі Збройних сил України. Про це повідомило інформагенство PAP 27 березня.

Раніше польське законодавство забороняло громадянам служити в армії іншої держави без офіційного дозволу міністра оборони країни. За порушення цієї норми передбачалося покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п’яти років.

Новий закон звільняє від кримінальної відповідальності поляків, які вступили до українського війська в період із квітня 2014 року до моменту набрання чинності цими змінами.

У законі йдеться, що громадяни Польщі, які планують продовжити службу або приєднатися до українського війська, повинні подати письмову заяву до Міністерства оборони Польщі із зазначенням дати та місця початку й завершення служби.

Таку заяву необхідно подати протягом шести місяців після повернення до Польщі. У разі невиконання цієї вимоги передбачена кримінальна відповідальність.

Ініціатори законопроєкту з провладної партії «Громадянська коаліція» зазначили в пояснювальній записці, що ці зміни не заохочують поляків до участі в українсько-російській війні. Окремо зазначено, що амністія не поширюється на службу в найманих збройних формуваннях, що заборонено міжнародним правом.