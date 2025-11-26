Німецька делегація на одній з високовольтних підстанцій НЕК «Укренерго»

Уряд Німеччини виділить НЕК «Укренерго» додаткове фінансування у розмірі 32 млн євро на аварійно-відновлювальні роботи. Гроші надійдуть через Кредитну установу для відбудови KfW. Про це повідомила пресслужба «Укренерго» 25 листопада.

Під час свого візиту до України делегація Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку ФРН і представники KfW відвідали одну з високовольтних підстанцій НЕК «Укренерго», щоб ознайомитися з облаштуванням антидронового захисту та роботою обладнання, наданого міжнародними донорами раніше.

«Ми дуже цінуємо політику німецького уряду, спрямовану на посилення стійкості української енергосистеми, і забезпечуємо максимально прозоре та ефективне використання отриманої допомоги – як обладнання, так і коштів на спорудження антидронового захисту», – повідомив член правління НЕК «Укренерго» Олег Павленко.

Радник групи з підтримки України Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН Йонатан Ґатцер розповів, що побачив наслідки російських атак, а також «високий рівень професійної відданості команди НЕК “Укренерго” та зведені захисні споруди.

Голова представництва KfW в Україні Лоренц Ґесснер пригадав, що співпраця KfW з НЕК «Укренерго» триває від початку 2010-х років.

«За цей період залучено близько 450 млн євро фінансування від уряду Німеччини та Європейського Союзу, і ми готові продовжувати цю роботу. Наразі основний акцент робиться на енергетичній стійкості, однак KfW готові підтримати НЕК “Укренерго” також на етапах відновлення та подальшого розвитку», – сказав Ґесснер.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення «Укренерго» отримало з KfW близько 323 млн євро, які були спрямовані на відновлення енергосистеми після російських атак і будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі.