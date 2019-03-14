Невідомі вандали відпиляли пальці і носи на барельєфі Монументу Слави у Рівному
У Рівному невідомі вандали пошкодили багатофігурну композицію Монумента Вічної Слави - відпиляли пальці та носи у фігур композиції. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Рівненської області.
«14 березня, близько дев’ятої години ранку, 70-річна рівнянка повідомила поліцію, що невідомі особи пошкодили багатофігурну композицію Монумента», - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, невідомі здійснили зрізи у чотирьох місцях бронзового багатофігурного горельєфа, який розташований на вертикальній площині пагорбу.
Фото Нацполіції
Поліцейські виявили відсутність у скульптурі солдата двох пальців, а у дівчинки та ще одного солдата – носа.
За фактом руйнування пам’ятника слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 297 ККУ (наруга над могилою), зазначають у прес-службі.