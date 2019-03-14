Невідомі вандали відпиляли пальці і носи на барельєфі Монументу Слави у Рівному

СуспільствоАндрій Стець, 14 березня2651

До теми

Невідомі вандали відпиляли пальці і носи на барельєфі Монументу Слави у Рівному
фото національної поліції

У Рівному невідомі вандали пошкодили багатофігурну композицію Монумента Вічної Слави - відпиляли пальці та носи у фігур композиції. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Рівненської області.

«14 березня, близько дев’ятої години ранку, 70-річна рівнянка повідомила поліцію, що невідомі особи пошкодили багатофігурну композицію Монумента», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, невідомі здійснили зрізи у чотирьох місцях бронзового багатофігурного горельєфа, який розташований на вертикальній площині пагорбу.

Фото Нацполіції

Поліцейські виявили відсутність у скульптурі солдата двох пальців, а у дівчинки та ще одного солдата – носа.

За фактом руйнування пам’ятника слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 297 ККУ (наруга над могилою), зазначають у прес-службі.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові знесли 30-метрову стелу Монумента слави ZAXID.NET
Невідомі спиляли шестиметровий дубовий хрест на Знесінні у Львові ZAXID.NET
В Тернополі вандали позривали державні прапори з могил воїнів АТО ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук