Уряд Нідерландів ухвалив виділення Україні 122 млн євро на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку. Про це 29 січня повідомив національний уряд Нідерландів.

Зокрема, 87 млн євро спрямують на закупівлю артилерійських снарядів для України. Ще 25 млн євро буде перераховано до Міжнародного фонду для України (IFU) на придбання озброєння.

Крім того, уряд Нідерландів виділить 10 млн євро на покращення кіберзахисту України. Виділення цих коштів стало результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України, до складу якої входять 50 країн-партнерів, які допомагають Україні у захисті від Росії.

«Дуже важливо підтримувати Україну не лише в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі. Зараз важливо показати, що ми допомагаємо Україні. Вони борються за свою країну та за цінності, які ми поділяємо: самовизначення, свобода, рівність, права людини», – зазначила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

До слова, раніше Нідерланди внесли 100 млн євро у фонд IFU, за кошти якого придбано ЗРК, боєприпаси та запчастини для України. Нідерланди також виділили 130 млн євро на артилерійські боєприпаси для очолюваного Німеччиною фонду закупівлі 155-мм снарядів.