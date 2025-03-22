Нідерланди виділять 65 млн євро для Фонду підтримки енергетики України. Внесок використають для проведення ремонтної кампанії з підготовки до наступного опалювального сезону. Про це повідомила пресслужба міністерства енергетики України в суботу, 22 березня.

Під час онлайн-зустрічі зі заступником міністра енергетики України Романом Андараком спецпредставниця уряду Нідерландів Еріка Шолтен повідомила, що енергетика залишатиметься одним з основних пріоритетів для її країни у наданні подальшої підтримки України.

Співрозмовники обговорили потреби українського паливно-енергетичного сектору в обладнанні, зокрема для газовидобувної галузі, яка останнім часом зазнає регулярних атак з боку РФ. Сторони домовилися детальніше вивчити можливості співпраці у цьому напрямку.

До слова, від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від Нідерландів 211 вантажів енергообладнання загально вагою майже 3000 тонн. Туди ввійшли трансформатори, генератори, мобільна газова електростанція, кабель, арматура для повітряних ліній та устаткування, необхідне для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

Як повідомляв ZAXID.NET, Італія внесе 13 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Отримані гроші спрямують на закупівлю обладнання, ремонт і посилення української енергосистеми в умовах російських атак.