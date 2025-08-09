Буковинець у 2021 році скоїв смертельну ДТП

Німецькі правоохоронці передали українським колегам буковинця, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП. Про це у п’ятницю, 8 серпня, повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

За даними слідчих, влітку 2021 року на вулиці Галицький Шлях у Чернівцях, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, буковинець врізався у трактор, внаслідок чого 21-річний пасажир легковика загинув. Чоловіка підозрюють у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

«Водій ухилявся від слідства та був оголошений у міжнародний розшук. У січні 2025 року його затримали на території Німеччини, після чого відбувся процес екстрадиції», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Чоловік, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП

Буковинця передали українським правоохоронцям у вівторок, 5 серпня, у пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною. Суд вже обрав для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою без права на внесення застави.

