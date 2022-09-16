Уряд Німеччини вирішив забрати під свій контроль активи «дочки» російської компанії «Роснєфть». Ними керуватиме Федеральне мережеве агентство країни, повідомляє 16 вересня DW.

Rosneft Deutschland володіє близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини та є однією з найбільших нафтопереробних компаній країни.

До аналогічного кроку Німеччина вже вдавалася у квітні, коли компанія SEFE, раніше відома як Gazprom Germania, перейшла під контроль німецького уряду.

Німеччина, зокрема, отримає контроль над трьома нафтопереробними заводами країни. В уряді наголосили, що ці заводи мають безперебійно працювати навіть після того, як ЄС припинить закуповувати російську нафту.

Під час саміту «Великої сімки» США разом із союзниками обговорювали способи знизити ціну на російську нафту на світовому ринку. Вони хочуть бачити її на рівні 40-60 доларів за барель, що серйозно вдарить по російських доходах.

На тлі війни в Україні від російського палива відмовилися США та ЄС, але поетапно. У ЄС виділили пів року, щоб відмовитися від нафти, і до восьми місяців на відмову від нафтопродуктів. Поставки нафти трубопроводами під санкції не потрапили, зазначає «Бабель».