У німецькому місті Меттман невідомий чоловік в ресторані напав на 15-річного українця внаслідок чого той отримав масовані травми голови. Про це з посиланням на поліцію повідомило Deutsche Welle 13 лютого.

Як повідомляється 10 лютого в одному з ресторанів фаст-фуду міста Меттман, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, між українським підлітком та чоловіком, особу якого з’ясовують, виник конфлікт. Невідомив спочатку вдався до ксенофобських висловів, а потім вдарив хлопця по голові якимось предметом та зник з місця злочину.

Українець був госпіталізований, його життю нічого не загрожує. Наразі поліція розшукує свідків нападу та намагається встановити особу злочинця, який, за даними правоохоронних органів, може бути польського походження.

Як інформував ZAXID.NET, 12 лютого стало відомо, що у німецькому Дюссельдорфі 15-річний школяр німецько-турецького походження зі спільником напав з ножем на двох українських баскетболістів через їхню національність. 17-річний Володимир Єрмаков помер на місці від отриманих травм, а Артем Козаченко перебуває у реанімації. МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства.