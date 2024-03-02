Німецькі винищувачі вперше перехопили біля Латвії літаки РФ

З військової бази в Лієлварді, що в Латвії, піднялися німецькі винищувачі, щоб перехопити російські літаки поблизу латвійських територіальних вод. Про це повідомляє Delfi.

За даними ВПС Латвії, це перший випадок, коли німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли в Латвії з такою місією. Російські військові літаки над Балтійським морем зазвичай літають до Калінінграда та з цього міста.

Журналісти нагадують, що 28 лютого у НАТО оголосили, що на аеродром у Лієлварді прибули німецькі винищувачі, які наразі беруть участь у повітряному патрулюванні країн Балтії та діють із литовського міста Шяуляй.

До слова, минулого тижня французькі винищувачі Mirage 2000-5 були підняті на перехоплення російських літаків Су-30, а також транспортного літака Ан-72 над міжнародними водами на північ від Польщі.