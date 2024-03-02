Німецькі винищувачі вперше перехопили російські літаки біля Латвії
Це перший випадок, коли німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли в Латвії з такою місією
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З військової бази в Лієлварді, що в Латвії, піднялися німецькі винищувачі, щоб перехопити російські літаки поблизу латвійських територіальних вод. Про це повідомляє Delfi.
За даними ВПС Латвії, це перший випадок, коли німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли в Латвії з такою місією. Російські військові літаки над Балтійським морем зазвичай літають до Калінінграда та з цього міста.
Журналісти нагадують, що 28 лютого у НАТО оголосили, що на аеродром у Лієлварді прибули німецькі винищувачі, які наразі беруть участь у повітряному патрулюванні країн Балтії та діють із литовського міста Шяуляй.
До слова, минулого тижня французькі винищувачі Mirage 2000-5 були підняті на перехоплення російських літаків Су-30, а також транспортного літака Ан-72 над міжнародними водами на північ від Польщі.