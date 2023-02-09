Ноутбук ASUS Zenbook з OLED-дисплеєм

Ультрапортативні ноутбуки від ASUS – безпрограшний подарунок на День закоханих. Ця техніка поєднує швидкість, високу ефективність та стильний дизайн. До того ж вона підходить як для роботи, так і для дозвілля, а отже ваш подарунок буде максимально універсальним.

На які моделі обов'язково варто звернути увагу, розповідаємо далі.

Zenbook 14 OLED (UX3402)

Zenbook 14 OLED – це справжній еталон потужного та портативного ноутбука. Зараз модель випускається у новому дизайні, натхненному традиційною японською технікою лагодження кераміки «кінцуґі». Кришка ноутбука доступна у двох нових кольорах: синьому (Ponder Blue) та зеленому (Aqua Celadon).

Zenbook 14 OLED (UX3402) – швидкий і витончений

Не менш цікавими є технічні характеристики ноутбука. Процесор Intel Core 12-го покоління, 16 гігабайтів оперативної пам’яті та твердотільний накопичувач місткістю 1 терабайт гарантують високу швидкодію. А для тривалої автономної роботи передбачено акумулятор високої ємності. Уся ця потужність міститься в тонкому й легкому корпусі, товщиною 16,9 мм та вагою менш ніж 1,4 кг.

Однак головною перевагою ноутбука є OLED-екран формату 2,8K зі співвідношенням сторін 16:10. Він підтримує технологію розширеного динамічного діапазону (HDR) та видає бездоганне зображення з кінематографічним колірним охопленням 100% DCI-P3. Точність відтворення кольорів при цьому підтверджена сертифікацією PANTONE.

Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED – це компактний 14-дюймовий ноутбук, оснащений флагманським процесором Intel Core i9 12-го покоління та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. До того ж користувачам пропонують 32 ГБ швидкісної оперативної пам’яті та SSD місткістю 2 ТБ.

Модель укомплектована всіма потрібними інтерфейсними портами. При цьому ноутбук орієнтований на людей творчих професій: художників, дизайнерів, розробників. Саме вони оцінять можливості новітньої конструкції наповну та зможуть випробувати відразу два високоякісні дисплеї.

В основному дисплеї використовується 14,5-дюймова сенсорна OLED-панель із роздільною здатністю 2,8K. Вона має співвідношення сторін 16:10 та відтворює 100% відтінків колірної гами DCI-P3. Цей екран отримав сертифікацію PANTONE Validated, VESA DisplayHDR True Black 500 і Dolby Vision, а комфорт для очей під час тривалої роботи підтверджується сертифікатом ергономічності TÜV Rheinland.

Ноутбук орієнтований на людей творчих професій

Другий дисплей ScreenPad Plus – 12,7-дюймовий. Він підтримує новітні високоточні стилуси, такі як ASUS Pen 2.0. Механізм нахилу розташовує його під оптимальним для роботи кутом, що відкриває вентиляційний отвір для збільшення повітряного потоку. У режимі ScreenPad Plus можна використовувати як звичайний зовнішній дисплей, на який зручно вивести додаткові вікна активних програм, так й інструментальні панелі для роботи з контентом (графікою, 3D-моделями, аудіофайлами).

Товщина корпусу ноутбука – 1,79 мм, а вага – лише 1,7 кг, тож ваша половинка з легкістю зможе брати його у відрядження чи на зустрічі з клієнтами.

Zenbook S 13 OLED (UM5302)

13-дюймовий ноутбук Zenbook S 13 OLED – це про стиль та витонченість. При товщині 14,9 мм він важить лише 1 кг. Навіть максимальна конфігурація, яка складається з процесора AMD серії Ryzen 6000 та відеокарти AMD Radeon, не завадила розробникам створити надзвичайно тонкий корпус з магнієво-алюмінієвого сплаву. Чотири кольорові рішення (витончений білий, задумливий синій, зелений селадон, легкий бежевий) допоможуть підібрати ноутбук, який відповідає уподобанням коханих.

Високий рівень насолоди забезпечить не лише зовнішній вигляд, але й OLED-дисплей із роздільною здатністю до 2,8K, співвідношенням сторін 16:10 і тонкою рамкою. Та й загалом ноутбук укомплектований усіма інтерфейсними портами, потрібними для легкого під’єднання ваших пристроїв і периферійного обладнання. Порти USB-C підтримують виведення відеосигналу формату 4K на зовнішні монітори та заряджання ноутбука, а для підключення звукового обладнання призначений зручний комбінований аудіороз'єм.

Zenbook S 13 OLED (UM5302) – витончений стиль

Акумулятор високої ємності дозволяє працювати до 19 годин без додаткового заряджання, що особливо важливо в теперішніх обставинах. А підготовка пристрою до нових справ не забере багато часу: технологія прискореного заряджання забезпечує зростання рівня заряду акумулятора від 0 до 60% всього за 49 хвилин. Крім того, завдяки сумісності з різними зарядними пристроями стандарту USB (технологія ASUS USB-C Easy Charge) ноутбук легко заряджати в мобільних умовах, зокрема від павербанків.

Корисною особливістю цієї моделі є захисне антибактеріальне покриття ASUS AntiBacterial Guard, що здатне пригнічувати ріст бактерій з ефективністю 99%. Цей захист допоможе запобігти передачі шкідливих мікроорганізмів через контакт з поверхнями ноутбука.

Обираючи комфортну для своєї половинки модель, пам'ятайте, що ноутбуки ASUS – це надійність, на яку можна покластися. Відтак, яке б рішення ви не прийняли, будьте впевненні, що придбаєте найкраще.