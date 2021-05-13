Вставки на кузові під карбон є у кожного, а от під іржу – це ексклюзив

На замовлення одного з клієнтів ательє Heritage Customs з Нідерландів створило особливий Land Rover Defender, кузов якого прикрашають іржаві бокові вентиляційні отвори та акценти капота.

Спеціалісти ательє Heritage опанували новий металургійний процес, який дозволяє фарбувати всі види металу, включаючи алюміній, латунь, бронзу, титан, цинк або навіть золото. Пофарбований метал буде тримати форму і навіть гнутися. Компанія заявляє, що обробка прослужить до 20 років. Після первинного розпилення студія може відполірувати, відшліфувати або навіть окислити (заіржавити) матеріал.

«Ефект іржавих зовнішніх елементів можна також застосувати до будь-яких металевих деталей, – сказав співзасновник Heritage Customs Ян-Пітер Крозен. – Ми можемо зупинити корозію в будь-який момент: герметизація металу зупинить знос».

Особливий Defender, крім іржавих панелей, оснащений 22-дюймовими кованими легкосплавними дисками Black Crow, виготовленими на замовлення. Салон також був оздоблений коричневою шкірою, яка пасує до кольору іржі, а також карбоновими акцентами.

Фото: Land Rover Defender з іржавими прикрасами / Heritage Customs