Нові автомобілі «Укрпошти» вийдуть на маршрути з понеділка

30 березня 2018 року Львівське відділення «Укрпошти» презентувало поповнення свого автопарку. П'ятдесят автомобілів, які обслуговуватимуть місто, область, возитимуть замовлені товари клієнтам додому, а також доїжджатимуть до польського Перемишля, готові вийти на маршрути вже з цього понеділка.

«У поштовій сфері Львів та Львівщина є для нас стратегічними. 80% цього бізнесу розташовані у п'яти містах – Львові, Одесі, Харкові, Києві та Дніпрі. Тому, якщо ми не будемо успішними на Львівщині, ми не будемо успішними в країні», – переконаний в. о. генерального директора «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Півсотні автомобілів для нашого регіону через систему Prozorro «Укрпошта» закупила наприкінці року, а таке оновлення автопарку стало найбільшим за останні п'ять років.

«Львів та «Укрпошта» — у повній синергії, щоби працювати над кращим сервісом. У нас для цього є співпраця та порозуміння. Адже люди гідні того, щоби мати хороший сервіс та обслуговування», – каже міський голова Львова Андрій Садовий.

Крім того, у межах презентації «Зміни в "Укрпошті"» в селі Пасіки-Зубрицькі показали комп'ютеризоване відділення. За його зразком обіцяють оновити ще майже двісті поштових відділень на Львівщині. Тож відтепер оплачувати газ, воду та світло мешканці будуть не на Сихові чи в Зубрі, а в своєму відділенні.

Для цього відділення «Укрпошта» закупила обладнання для побудови VPN-каналів та технічні засоби: моноблоки, принтери, касові апарати», – зазначив начальник центру інформаційних технологій львівської «Укрпошти» Володимир Кальченко.

Ще в «Укрпошті» пообіцяли: наступного року на Львівщині мають намір побудувати перший сортувальний центр в Україні.