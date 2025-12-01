Верховна Рада ухвалила закон внесення змін до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності. Проєкт закону 10 листопада підписав голова ВР та його направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Які зміни передбачає закон:

можливість використання , в окремих випадках, паперових листків непрацездатності не на час дії воєнного стану, а на постійній основі ;

, в окремих випадках, ; удосконалення процесу проведення перевірок видачі та обґрунтованості продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування;

видачі та обґрунтованості продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування; уточнення механізму компенсації сум страхової виплати у разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності та оскарження вимоги на компенсацію.

Закон передбачає проведення перевірки листків непрацездатності, а якщо під час перевірки виявиться, що документ видано без належних підстав, то страхувальник може повернути гроші. Перевірки листків непрацездатності проводитимуть територіальні органи ПФУ, які зможуть залучати уповноважених лікарів для перевірки медичних висновків.

«У законі прописано персональну відповідальність лікарів за формування необґрунтованих медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Якщо перевірка встановить, що лікарняний видано без достатніх підстав, – відповідальність несе заклад охорони здоров’я або ФОП-медик, який його видав. У цьому випадку ПФУ зможе вимагати від медзакладу виправити порушення або повернути неправомірно отримані кошти. Таким чином, функції перевірки й контролю, зосереджуються в одній структурі – ПФУ», – пише 7eminar.

Платформа також пояснює, як діятиме механізм компенсацій і оскарження. Якщо ПФУ встановить порушення (необґрунтований медичний висновок), то надсилає вимогу до закладу охорони здоров’я чи лікаря-ФОП для компенсації неправомірної виплати. Заклад має право подати скаргу.

Також медичний заклад або ФОП-медики, які змушені компенсувати виплати, отримують право регресу – тобто можуть стягнути суму з лікаря, який зробив необґрунтований висновок.

«Нові норми суттєво посилюють фінансову дисципліну в системі соціального страхування. ПФУ отримує реальні інструменти контролю – від перевірок до примусового стягнення коштів, а медична система – чіткі правила і персональну відповідальність. Водночас закон зберігає баланс: дає можливість оскаржувати рішення, зупиняти нарахування пені, і навіть автоматично визнавати скаргу задоволеною, якщо ПФУ не встигає розглянути її вчасно», – пояснює 7eminar.

Закон набере чинності через два місяці з дня, наступного після його офіційного опублікування.