Mercedes-AMG SL

Дорожні випробування нового Mercedes-AMG SL тривають вже більше року: перші знімки прототипів опублікував сам виробник в минулому серпні. З місяць тому шпигунам попався екземпляр практично без камуфляжу, а тепер колеги з Motor.es сфотографували ще один родстер – і він дуже щільно замаскований.

Це може здатися дивним, адже таємницею вже не є не тільки екстер'єр, а й дизайн салону – більше двох десятків його фотографій компанія показала ще в середині літа. Тоді до чого секретність? Можливо, справа в плагін-гібридній силовій установці, наявність якої спробували приховати розробники. Якщо придивитися, можна розрізнити люк зарядного порту. Знаходиться він не на лівому задньому крилі, як у більшості «розеткових» моделей Mercedes-Benz, а на кормі під правим ліхтарем – як у AMG GT 63 SE Performance, першого гібрида від спортивного підрозділу «Мерседеса».

Новий гібрид Mercedes-AMG SL отримає як мінімум дві версії силової установки

Подібно великому хот-хетчу, новий SL також є власною розробкою AMG, і в цьому сенсі схожа компоновка зарядної системи здається логічною. З чуток, родстер отримає не менше двох модифікацій з можливістю зарядки від мережі. Топову частково скопіюють з пятідверки (у неї силова установка на основі V8 видає рекордні для серійних автомобілів Mercedes-Benz 843 к.с.), а у молодшій електричні компоненти будуть поєднуватися з «турбочетвіркою» з поздовжнім розташуванням. Один тільки ДВС видасть близько 450 к.с., а сукупна потужність наблизиться до 600 к.с.

Новий SL буде помітно відрізнятися від попередника не тільки двигунами. У нього м'який дах, посадкова формула 2+2, повний привід 4Matic +. Фактично, нова модель замінить і родстер попереднього покоління, і AMG GT Roadster, і кабріолет S-класу.