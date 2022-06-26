У Києві таємно діють шпигуни Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США, чиє завдання – передавати українському командуванню найчутливіші розвідувальні дані. Про це в суботу, 25 червня, повідомила газета The New York Times із посиланням на неназваних високопосадовців США та країн Європи, пише «Українська правда».

Значна частина західних військових, які допомагають Україні, перебувають за кордоном. Зокрема, на авіабазі Рамштайн, де відбувається обробка запитів українського командування на постачання зброї. Однак є певна кількість західних військових, які діють безпосередньо в Україні.

Так, мережа шпигунів ЦРУ допомагає українському командуванню з передачею та аналізом розвідувальних даних, однак більший досвід вони мають в Іраку та Афганістані, тобто з організацією повстанських дій, а не повномасштабної війни. За словами ветерана ЦРУ й колишнього заступника директора Розвідувального управління Пентагону Даґласа Вайза, українці потребують експертизи в конвеційній сухопутній військовій тактиці проти регулярної армії, а не експертів з ведення партизанської боротьби, як це було в Афганістані. Водночас у ЦРУ прекрасно усвідомлюють, що росіяни теж знають про їхню діяльність, зазначається у статті.

Крім цього, в Україні діє і мережа західних військових, які займаються організацією логістики постачання західного озброєння. Також вони таємно проводять навчання українських військових. Вони не воюють разом із ЗСУ на передовій, але консультують їх із глибоких тилових штабів, або віддалено за допомогою зашифрованого зв’язку. Йдеться про кількох десятків бійців сил спеціальних операцій (командос) різних країн НАТО – зокрема з Великої Британії, Литви, Канади і Франції. Деякі з них постійно перебувають в Україні, а частина здійснюють ротацію, виїжджаючи за кордон та повертаючись до України періодично.