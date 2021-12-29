Від четверга, 30 грудня, пенсіонери зможуть користуватися міським громадським транспортом Львова без обмежень у часі. Раніше через стрімке зростання захворюваності на Covid-19 у межах Львівської громади ввели певні обмеження на проїзд – пенсіонери та інші пільговики могли безоплатно їздити з 11:00 до 16:00.

Міська комісія з ТЕБ і НС прийняла рішення про скасування цих обмежень з 30 грудня для пенсіонерів за віком. Начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів зазначив ZAXID.NET, що всім іншим пільговикам відновили право користування транспортом без обмежень ще на початку грудня.

Керівників автотранспортних підприємств і електротранспорту ознайомили з рішенням комісії.

Нагадаємо, у грудні у Львові почали видавати пільгові транспортні картки Леокарт. Е-квиток у транспорті Львова обіцяють запустити навесні 2022 року.