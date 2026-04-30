У Хмельницькому з вікна шостого поверху випав хлопчик віком 1 рік і 9 місяців. Нині він перебуває в лікарні у тяжкому стані. Про це у четвер, 30 квітня, повідомила пресслужба поліції області.

Інцидент стався 29 квітня на вулиці Шевченка. За даними слідства, хлопчик випав із вікна шостого поверху житлового будинку. Матір розповіла, що перебувала з сином на кухні. Вона на кілька хвилин відволіклася на миття посуду, а хлопчик в цей час виліз на підвіконня та випав із відчиненого вікна.

Дитину госпіталізували до реанімації у важкому стані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). Санкція статті передбачає від 2 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Додамо, що у місті Костопіль на Рівненщині з вікна багатоповерхівки випала трирічна дівчинка. Вона вижила, однак тяжко травмувалася. Суд визнав матір дитини винною у неналежному виконанні батьківських обовʼязків та призначив два роки ув’язнення.

Також днями у Кам’янці-Подільському внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки загинула 20-річна іноземка. Передсмертної записки вона не залишила, однак поліція кваліфікує подію як самогубство.