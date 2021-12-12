52-річний іспанський єпископ Хав’єр Новелл зрікся сану заради стосунків з 38-річною розлученою жінкою, яка має двох дітей

Католицька церква позбавила повноважень наймолодшого в Іспанії єпископа Хавʼєра Новелла, який раніше відрікся від сану заради стосунків з авторкою еротичних романів з сатанинським підтекстом. Про це пише The Guardian.

Як повідомляється, єпископальна конференція оголосила, що будь-який священнослужитель, який бажає одружитися, навіть якщо шлюб буде цивільним, підлягає позбавленню сану. Йому заборонено користуватися усіма правами та виконувати обовʼязки, властиві єпископу.

Повідомляється, що Новелл шукає роботу агрономом у районі Барселони. Там на єпископальній конференції не виключили «інших можливих наслідків» для Новелла, однак не уточнили яких саме.

Як інформував ZAXID.NET, у вересні стало відомо, що 52-річний єпископ Новелл відрікся від сану заради роману з 38-річною Сільвією Кабайол, авторкою еротичних романів із сатанинським підтекстом.

У єпископаті заявляли схвильовані цією ситуацією та заявили, що моляться за свого брата. Вони вбачають у відреченні від сану «підступи диявола». Справа єпископа навіть спричинила скандал у Ватикані, і в Сольсону прибув папський нунцій, щоб розібратися в ситуації. Він передав, що Папа Римський Франциск «стурбований» ситуацією.

У сорок років Хавʼєр отримав сан єпископа Сольсона і тоді став наймолодшим єпископом Іспанії. Він дотримувався консервативних поглядів, підтримував незалежність Каталонії, виступав проти абортів, одностатевих шлюбів та евтаназії.