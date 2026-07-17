ОГП опублікував відео замаху на Вадима Єрмолаєва

Служба безпеки України відновила відеозапис із камери спостереження, на якому зафіксовано замах на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако. У пʼятницю, 17 липня, відповідні кадри оприлюднив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, камеру встановили безпосередньо біля місця вибуху самі виконавці злочину, щоб задокументувати виконання замовного вбивства. Після цього запис навмисно видалили, однак фахівцям СБУ вдалося відновити відеофайл.

На оприлюднених кадрах видно, як до будинку підходить жінка у фіолетовому одязі. За кілька секунд після цього стається вибух. У верхньому лівому куті відео відображається мітка дати та часу, яка свідчить, що запис було зроблено 29 червня 2026 року о 20:58.

Нагадаємо, 29 червня у Князівстві Монако у житловому кварталі поблизу на вибухівці підірвалася родина 58-річного підсанкційного олігарха з Дніпра Вадима Єрмолаєва. Детальніше про мільярдера читайте за посиланням.

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Вадим Єрмолаєв внаслідок вибуху отримав опіки та уламкові поранення, однак перебував у свідомості. Син олігарха, який першим заходив до будинку, отримав опіки та забої, а в його нозі застряг болт з вибухівки. Найбільших травм зазнала партнерка Єрмолаєва – Анна Насобіна. Лікарям довелося ампутувати жінці ампутувати ноги.

За даними слідчих, вибухівку біля будинку Єрмолаєва заклала громадянка України Анастасія Березовська. Жінка також навмисно змінювала зовнішність, щоб виглядати як чоловік. Встановлено, що Березовська повернулася до України 1 липня. Вже 7 липня жінку з вогнепальними пораненнями знайшли мертвою під Києвом.

Правоохоронці затримали двох фігурантів, яких називають офіцером ГУР та колишнім правоохоронцем. Один із них визнав, що вбив Анастасію Березовську разом з іншим фігурантом. За показами затриманих тіло Березовської знайшли закопаним під Києвом.

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15 липня газета Nice-Matin опублікувала лист Вадима Єрмолаєва, у якому він вперше прокоментував замах. Олігарх вважає причетними до замаху окремих представників Головного управління розвідки. Він також висловив подяку Володимиру Зеленському за підтримку.