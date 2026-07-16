Вадим Єрмолаєв закликав провести повне, незалежне та прозоре розслідування

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який постраждав унаслідок замаху в Монако, вперше публічно прокоментував напад. Він заявив, що вважає причетними до організації вибуху окремих представників Головного управління розвідки Міноборони України, водночас висловивши подяку президенту Володимиру Зеленському за підтримку. У середу, 15 липня, газета Nice-Matin опублікувала лист Єрмолаєва.

У зверненні бізнесмен засудив напад і наголосив, що виконавці бачили поруч із ним жінку та дитину, однак усе одно активували вибухівку. За словами Єрмолаєва, його партнерка Анна зазнала надзвичайно тяжких травм із незворотними наслідками, їхній син отримав опіки, переломи та важкі ушкодження, а сам він перебуває у відділенні інтенсивної терапії та лише розпочинає тривале відновлення.

«Наше виживання – це не що інше, як диво», – зазначив бізнесмен.

Він також заявив, що сила вибуху була настільки потужною, що зірвала металеві перила та зруйнувала кам'яні сходи будинку.

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Бізнесмен стверджує, що на підставі наявної у нього інформації вважає причетними до замаху офіцерів Головного управління розвідки Міноборони України. За його словами, ймовірно, операція не обмежувалася виконавцями та організаторами, а могла включати співробітників ГУР, частина з яких, як він стверджує, пов'язана з нинішнім або колишнім керівництвом відомства.

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Водночас Єрмолаєв підкреслив, що усвідомлює серйозність своїх заяв і закликав провести повне, незалежне та прозоре розслідування.

«Я повністю розумію серйозність цих звинувачень . Якщо я оголошую їх публічно, то тому, що, на мою думку, вони мають бути предметом повного, незалежного та прозорого розслідування. Якщо активні агенти розвідувальної служби використовують своє становище, ресурси чи мережі для організації вбивства сім'ї на європейській землі, це вже не просто злочин проти мого власного народу. Це питання міжнародної безпеки та довіри до інституцій», – йдеться у листі.

Попри висунуті звинувачення, бізнесмен висловив щиру подяку президенту України Володимиру Зеленському «за особисту увагу до цієї справи та вже надану допомогу». Також він подякував князю Монако Альберу II, владі князівства, президенту Франції Емманюелю Макрону та французькій владі за підтримку й сприяння розслідуванню.

Підрив родини олігарха Єрмолаєва в Монако

29 липня у князівстві Монако у житловому кварталі поблизу кордону із Францією пролунав сильний вибух. На вибухівці підірвалася родина 58-річного дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва, який перебуває під українськими санкціями. Детальніше про мільярдера читайте за посиланням.

Сам Єрмолаєв отримав опіки та поранення уламками, однак перебував при тямі. Його син, який першим заходив до будинку, отримав опіки та забої, а в його нозі застряг болт з вибухівки. Найбільше постраждала партнерка Єрмолаєва, Анна Насобіна – через вибух їй довелося ампутувати ноги.

За даними слідства, підозрюваною в замаху на вбивство родини є українка Анастасія Березовська, яка навмисно змінювала зовнішність, щоб виглядати як чоловік та підклала сумку з вибухівкою біля входу до будинку Єрмолаєва. 1 липня вона заїхала до України, а 3 липня її оголосив у міжнародний розшук Інтерпол.

7 липня Анастасію Березовську знайшли мертвою під Києвом. На тілі жінки виявили вогнепальні поранення. Правоохоронці затримали двох фігурантів, яких називають офіцером ГУР та колишнім правоохоронцем. Один із них визнав, що вбив Анастасію Березовську разом з іншим фігурантом. За показами затриманих тіло Березовської знайшли закопаним під Києвом.

Того ж дня обидвом чоловікам повідомили про підозри в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою. Наразі триває судове розслідування.