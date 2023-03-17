Офіс омбудсмана оприлюднив фото приміщень, де виявили порушення

Після проведення перевірки в одному з прихистків для переселенців у Мукачеві, Офіс омбудсмана заявив про виявлення серйозних порушень. Зокрема, Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив фото з Мукачева та назвав умови, в яких живуть переселенці «нелюдськими». Йдеться про притулок, який облаштувала громадська організація «Самерс». У Закарпатській ОВА у коментарі ZAXID.NET зазначили, що на опублікованих Офісом омбудсмана фотографіях – не зовсім те приміщення, де жили переселенці, а сім’ї, які дійсно мешкають у цьому прихистку, нікуди зі скаргами не зверталися. У Мукачівській міськраді додали, що будівля, про яку йдеться, не є комунальною власністю, однак переселенцям, які там проживали, пропонували переїхати в гуртожиток місцевого університету.

Про результати перевірки Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у п’ятницю, 17 березня. За інформацією Офісу омбудсмана, йдеться про прихисток, що розташований у приміщенні «Товариства сліпих України». Притулок для переселенців облаштувала мукачівська молодіжна громадська організація «Самерс». За оприлюдненими даними, тут мешкають 17 людей, серед них шестеро дітей, пенсіонери, особи з інвалідністю.

«Вони поскаржилися на нелюдські умови проживання: будівля стара і потребує капітального ремонту, немає централізованого опалення, тільки піч-буржуйка та обігрівачі. Температура повітря в кімнатах - 15-16 градусів, а в коридорах – не більше 10. Через це – висока вологість, на стінах і стелі пліснява», – зазначив Дмитро Лубінець.

За його словами, кімнати у прихистку перебувають у незадовільному технічному та санітарно-гігієнічному стані. Їх одночасно використовують для відпочинку, як кухню, для прання та зберігання дров. Тут же встановлено піч-буржуйку, що порушує правила пожежної безпеки. Також серед порушень Офіс омбудсмана вказав проживання в одній з кімнат людей різної статі та віку, наявність тільки одного санвузла та душової, які розташовані в одному приміщенні, а також недотримання вимог інклюзивності приміщень для осіб з інвалідністю, відсутність пандусів та спеціально облаштованих душових.

У коментарі ZAXID.NET у Мукачівській міській раді зазначили, що приміщення про яке йдеться у публікації Офісу омбудсмана, не є комунальним закладом. «Вони (переселенці – авт.) живуть не в комунальному закладі. Фахівці управління соціального захисту запропонували їм житло в гуртожитках Мукачівського державного університету. Відповіді на пропозицію поки не було», – зазначили у міськраді.

Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський у коментарі ZAXID.NET зазначив, що на оприлюднених Офісом омбудсмана фотографіях зображені приміщення, в яких живуть не переселенці, а місцеві. Самі ж переселенці, як стверджують в Закарпатській ОВА, мешкають в іншому приміщенні та в інших умовах. Також, за словами Петра Добромілського, зі скаргами ні до місцевої чи обласної влади, ні до Уповноваженого вони не зверталися.

Фото Петра Добромільського, надані ZAXID.NET

«У прихистку мешкають дві сім’ї з Миколаєва – двоє жінок і троє дітей. Ми вже зустрічалися з ними і зі скаргами ні до організації, яка облаштувала прихисток, ні до органів місцевого самоврядування вони не зверталися, усім задоволені не мають претензій, бо приміщення, яке в «Товариства сліпих» орендує спортклуб «Самерс», добре облаштоване, там проводили ремонти, поставили нові меблі, людям допомагають з харчуванням. На час проведення додаткових ремонтів, люди переселилися в інші приміщення, але не ті, що на фото. Від пропозиції переїхати до інших шелтерів – відмовилися», – зазначив Петро Добромільський.

За словами заступника голови Закарпастької ОВА, на фотографіях, які опублікував Уповноважений ВР з прав людини, не є прихисток, який облаштовував спортклуб «Самерс», з їхнього приміщення є лише одна світлина. «На фотографіях – приміщення другого і третього поверху. Там не живуть ВПО, там мешкають закарпатці. В якому статусі і чому в таких умовах – це інше питання, ми поки з’ясовуємо. Але це не те приміщення, в якому проводила ремонт громадська організація», – сказав Петро Добромілський.

Також він додав, що наразі у прихистку громадської організації «Самерс» проводять додатковий ремонт. На першому поверсі є блок відремонтований, де, за словами Петра Добромілського, проживали переселенці взимку. Заступник голова ОВА також надав ZAXID.NET фото тих приміщень, у яких мешкали сім’ї з Миколаєва протягом зими. «На час проведення додаткового ремонту, їх попросили тимчасово переміститись в інше, але пристосоване до життя приміщення. Кудись переїжджати люди відмовились. Чому і з якою метою були оприлюднені фото не з реального прихистку, поки незрозуміло», – зазначив Петро Добромільський.