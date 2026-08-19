В ОП прокоментували пропозицію Федорова провести вибори під час воєнного стану

В Офісі президента України відреагували на заяву колишнього міністра оборони Михайла Федорова щодо проведення виборів під час воєнного стану. Там відповіли, що не виступають проти проведення виборів, проте наголосили на безпекових проблемах.

18 серпня у коментарі LIGA.net співрозмовник з Офісу президента відреагував на звернення Михайла Федорова, який заявив, що «демократія – не розкіш мирного часу» та закликав до проведення виборів під час воєнного стану.

«Хай проводить між балістиками, що тут скажеш. Ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес – це більше, ніж придумати, як голосувати», – заявило джерело в ОП.

На думку співрозмовника журналістів, російські дрони та балістика на питання про вибори «відповідають за нас».

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 18 серпня Михайло Федоров напередодні голосування у Верховній Раді за нового міністра оборони записав звернення до українців, в якому порушив питання корупції та наголосив на необхідності проведення виборів.

«Вибори – це не лише бюлетень, це момент, коли влада приходить до громадянина та говорить: “Ось ми це зробили, тепер ви вирішуєте, чи довіряєте нам далі?” Саме цей принцип відрізняє демократичну державу від системи, де влада сама вирішує, коли суспільство може її оцінювати. Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу», – сказав Федоров.

За його словами, потрібно знайти «законний, безпечний та реалістичний механізм, який дозволить відновити повноцінний демократичний процес». Крім того, він висловився за посилення відповідальності за корупцію та заявив про кризу системного управління, через яку ця корупція виникає.