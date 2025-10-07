Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем

За матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть посадовця однієї з військових частин Донеччини, який відправив підлеглих працювати на його родину замість служби. Про це повідомили у вівторок, 7 жовтня, на сайті ДБР.

«Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який відправив підлеглих працювати на його родину. Зокрема бійці продавали вуличну їжу в Покровському районі Донеччини», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати господарські роботи у нього вдома. Крім цього, вони побудували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Згодом військові там працювали.

«Жінка фактично керувала їхньою “службою” – розподіляла обов’язки та контролювала заробіток», – додали у ДБР.

При цьому військові щомісяця отримували повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях. Через це державі завдано збитків на понад 4 млн гривень.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовців від несення обов’язків військової служби. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира.

Нагадаємо, 20 серпня співробітники ДБР оголосили підозру в експлуатації людей колишньому начальнику Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькі області. За даними слідчих, перебуваючи на посаді чоловік змушував підлеглих будувати йому будинки.