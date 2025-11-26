Марія Вдовиченко стала заступницею генпрокурора України у червні цього року

Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко. Родичі посадовиці мають паспорти країни-агресора та співпрацюють з російськими окупантами.

За даними Центру протидії корупції, щодо брата Вдовиченко розпочали провадження за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада), а щодо батька – за ч. 1, 4 ст. ККУ 111-1 (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, розслідувачі ЦПК зʼясували, що старший брат Вдовиченко – Олександр Левандовський – до 2014 року був заступником Феодосійського військового прокурора України. Після окупації Криму, прокурор зрадив присягу, отримав російський паспорт і приєднався до військової прокуратури РФ.

У батька Вдовиченко Сергія Левандовського журналісти виявили бізнес в окупованому Криму, російське громадянство і паспорт. А також активи на підконтрольній Україні території. Водночас замгенпрокурорка у своїй декларації вказувала лише українське громадянство батька.

Відомо, що саме Марія Вдовиченко підписує процесуальні документи у кримінальному провадженні щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова про начебто пособництво Росії.