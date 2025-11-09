Марія Вдовиченко обіймає посаду заступниці генпрокурора України з червня 2025 року

Заступниця генерального прокурора України Руслана Кравченка Марія Вдовиченко має прямі родинні зв’язки з громадянами Росії, зокрема – з братом, який служить у військовій прокуратурі країни-агресора. Про це йдеться в розслідуванні Центру протидії корупції.

За даними ЦПК, Вдовиченко (у дівоцтві – Левандовська) родом із Чугуєва Харківської області. Її брат Олександр Левандовський ще у 2000-х працював у військовій прокуратурі Феодосійського гарнізону ВМС України.

На початку 2014 року Олександр Левандовський отримав від Міноборони України квартиру (50 м2) у Феодосії. Невдовзі, після окупації Криму, Левандовський зрадив присягу, отримав російський паспорт і приєднався до військової прокуратури РФ.

Відомо, що брат замгенпрокурорки влаштувався заступником військового прокурора Уфимського гарнізону Центрального військового округу РФ. Цей гарнізон розташований в столиці республіки Башкортостан Уфі.

«Також у російських судових справах є “Левандовский А.С.” як заступник військового прокурора Барнаульського гарнізону РФ у 2023-2024 роках (місто Барнаул розташоване в Сибіру, є адміністративним центром Алтайського краю РФ)», – зазначають розслідувачі.

Інший брат Вдовиченко Володимир Левандовський теж мав російський паспорт, однак зараз цей документ, імовірно, вже не дійсний. За даними ЦПК, він жив у Криму, де отримав житло від Міноборони України. Після 2014 року Левандовський повернувся на підконтрольну Україні територію, працював у військкоматах Харкова та Маріуполя, а згодом – у системі Національної поліції.

У грудні 2023 року Володимир Левандовський отримав від Дніпровської міськради субвенцію на майже 3 млн грн для купівлі житла. На початку 2022 року брат замгенпрокурорки придбав квартиру площею 63,1 м2 у Києві, але не задекларував цей факт, порушивши вимоги антикорупційного законодавства.

Що стосується батька заступниці генерального прокурора України Марії Вдовиченко Сергія Левандовського, журналісти виявили у нього бізнес в окупованому Криму, російське громадянство і паспорт. А також активи на підконтрольній Україні території.

Левандовський-старший є співвласником готелю «Камелія-Кафа» в окупованому Коктебелі, фірми з продажу фруктів та овочів ООО «Феоторг» в окупованій Феодосії. Ще Сергій Левандовський володіє 75,5% в ООО «Игрушка», що займається орендою та управлінням, а також є співвласником збиткової компанії з ремонту доріг ООО «Добрострой» теж на окупованому півострові.

Водночас у своїх деклараціях Марія Вдовиченко вказувала лише український паспорт батька, а також те, що користувалась його будинком на Київщині та автомобілем Land Rover Range Rover Evoque 2012 року.

Джерела Центру протидії корупції стверджують, що у Марії Вдовиченко є зведений брат Станіслав Роменськой, який у 2018 році отримав російський паспорт. У деклараціях прокурорки він фігурує як громадянин України, а його квартиру площею 80,6 м2 в київському ЖК еліткласу Busov Hill орендувала сама Вдовиченко.

За даними рієлторських компаній, оренда квартири такої площі в цьому ЖК становить 2,1-3,5 тис. доларів на місяць.

Попри ці факти, саме Вдовиченко підписує процесуальні документи у кримінальному провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого звинувачують у пособництві Росії, додає ЦПК.

Нагадаємо, 21 липня СБУ спільно з Офісом генпрокурора прийшли з обшуками до детективів НАБУ та затримали керівника міжрегіональних управлінь детективів Руслана Магамедрасулова.

Посадовця затримали за підозрою у веденні бізнесу в Росії – за даними спецслужби, Руслан Магамедрасулов у 2024 році разом із батьком Сентябрем планували продати в російську республіку Дагестан технічні коноплі, та залучили до цього знайомих представників агрокомпаній. Сам детектив заявляв, що йшлося про продаж технічної коноплі в Узбекистан, де діє держпрограма підтримки закупівлі цієї культури. Наступного дня його взяли під варту.

Уже 16 вересня СБУ, ОГП і ДБР повідомили про нову підозру детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову за допомогу з махінаціями конвертаційним центрам.